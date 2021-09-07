السيسي يتفقد أعمال تطوير منطقة جونة البترول بميناء الإسكندرية

يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال تطوير منطقة جونة البترول بميناء الإسكندرية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.





واستمع الرئيس "السيسي"، إلى شرح تفصيلي عن أعمال التطور، من المندس طارق الملا، وزير البترول.





وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم ميناء الاسكندرية البحري، واطلع علي عملية التطوير في مرافقه.



