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مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدوري الايطالي

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 01:01 م
يوفنتوس
يوفنتوس
محمد نادر
تنطلق منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي يوم 11 من شهر سبتمبر الجاري، بعد نهاية التوقف الدولي الخاص بمباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتشهد الجولة القادمة مباراة من العيار الثقيل، حينما يستقبل نابولي فريق يوفنتوس، على ملعب "دييجو ارماندو مارادونا" في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الكالتشيو الإيطالي.

وجاء جدول الجولة الثالثة على النحو التالي:

أتلانتا / فيورنتينا.
- سامبدوريا / إنترناسيونالي ميلانو.
- أيه سي ميلان / لاتسيو.
- نابولي / يوفنتوس.
- كالياري / جنوى.
- إمبولي / فينيسيا.
- أيه إس روما / ساسولو.
- تورينو / ساليرنيتانا.
- سيبيزيا كاليتشو/ أودينيزي.
- بولونيا / فيرونا.

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يوفنتوس

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