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تعرف على موعد عرض حكاية "وأنا قلبت" من مسلسل "زي القمر"

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 12:58 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
أعلنت قنوات CBC عن موعد عرض الحكاية الثانية من مسلسل "زي القمر"، وهي حدوتة "وأنا قبلت" للفنانة أيتن عامر التي تعد ثاني حكايات الجزء الثاني من المسلسل.


وتعرض قناة CBC المسلسل بدأ من يوم السبت المقبل 11 سبتمبر، عبر قناة سي بي سي، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

المسلسل بطولة آيتن عامر، تيام قمر، محسن منصور، عابد عناني، أسامة عبدالله، لبنى ونس، عزت زين، شريف الغريب، قصة وسيناريو وحوار أيمن الصواف وإخراج معتز حسام.

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