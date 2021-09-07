مكياج سموكي لعروس 2021.. اختاري الأنسب

نقدم لكل عروس جديدة حفل زفافها اقترب، مجموعة أساليب مكياج سموكي لعروس 2021، استوحي اطلالتك يوم زفافك من هذه المقالة:





مكياج سموكي بالألوان الداكنة

استخدام ظلال العيون بتدرجات البني، مع الأيلاينر على الجفن العلوي والرموش الاصطناعية الطويلة جداً والكثيفة.





مكياج سموكي لامع

اما إذا كنت من محبات المكياج السموكي اللامع، استخدمي اللون البني والأسود، بحيث يتم مزج الظلال البينة والسوداء عند زاوية العين الخارجية بأسلوب دخاني، الى جانب تظليل الجهة الداخلية للجفن العلوي بظل العين الزهري اللامع، إضافة الى تظليل منبت الجفن السفلي باستخدام الظل البني والأسود نفسه.





مكياج سموكي مات ناعم

يمكنك استخدام ظلال العيون بالألوان الترابية الدافئة كالبيج والبني، وتمزجينها على الجفن العلوي وزاوية العين الخارجية بأسلوب دخاني ناعم وجذاب.





مكياج سموكي بالألوان الترابية