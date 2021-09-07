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الكرملين: روسيا لم تتخذ بعد أي قرارات بشأن الاعتراف بطالبان

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
وكالات

قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا لم تتخذ بعد أي قرارات بشأن الاعتراف بحركة طالبان.

 

وأضاف الكرملين، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: "نحن بحاجة لفهم مدى مطابقة وعودهم لأفعالهم".

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

                       

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

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