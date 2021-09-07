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خلطات منزلية فعالة لتلميع السيراميك

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
هناك مجموعة من الخلطات المنزلية الفعالة والبسيطة لتلميع السيراميك والحصول على أفضل النتائج، ومنها ما يلي:

النعناع لتلميع الأرضيات
تمزج كميات متساوية من الخل الأبيض والكحول المطهر والماء في دلو، وتضاف نصف الملعقة الصغيرة من سائل الجلي إليه، وبضع قطرات من زيوت النعناع الأساسية. 

عصير الليمون لإزالة العفن
خلط كميتين متساويتين من عصير الليمون الحامض و"البيكنج صودا"، يُنشر الخليط على العفن ويترك لبضع ساعات، قبل الشطف.

غسول الفم
يوفّر استخدام غسول الفم (غطاء منه) المضاف إلى جالون من الماء الدافئ، طريقة بسيطة وجديدة لقتل الجراثيم. يعمل هذا الخليط جيداً على الأرضيات السيراميك أو الفينيل، بعيداً من الخشب.

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