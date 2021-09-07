"قوليلهم إنك أحلى بكتير".. بهذه الطريقة كندة علوش ترد على متابعة لها



ردت الفنانة كندة علوش عبر صفحتها الشخصية موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" على رسالة من إحدي متابعيها التي قالت فيها أن أصدقائها يشبهونها بها.



قالت متابعة:"لما بقلع النضارة في الشغل بيقولولي إني شبه كندة علوش وكده هبدأ اتغر"، ومن جانبه علقت كندة علوش على كلامها قائلة:"قوليلهم إنك أحلى بكتير".





يذكر أن الفنانة كندة علوش تستعد حاليًا للمشاركة في العديد من الأعمال الجديدة، من بينها فيلم "بلالين" من إخراج معتز التوني، وتأليف عادل صليب، وبطولة أحمد كمال، سوسن بدر، وعلا رشدي ومصطفى خاطر.