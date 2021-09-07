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بعد اقترابه من منتخب مصر.. ماذا قدم "فينجادا" مع الزمالك والمنتخب الأولمبي؟ (أرقام)

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 12:53 م
بوابة الفجر
علاء خليف
بات البرتغالي نيلو فينجادا قريبًا من تولي القيادة الفنية لمنتخب مصر، خلفًا لـ حسام البدري الذي تمت الإطاحة به وجهازه المعاون بعد التعادل المخيب مع منتخب الجابون 1-1 في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

وسيعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن المدرب الجديد لمنتخب مصر خلال الساعات المقبلة، بعدما استقروا على تعيين البرتغالي فينجادا مديرًا فنيًا للفراعنة نظرًا لخبراته التدريبية الكبيرة، ولضيق الوقت للتعاقد مع مدرب جديد خاصة وأن المنتخب تنتظره ارتباطات هامة في تصفيات كأس العالم.

ماذا قدم فينجادا في مصر قبل تدريب المنتخب الوطني؟

فينجادا سبق وتولى تدريب الزمالك في موسم 2003 - 2004 وقاد الفريق في 31 مباراة، حقق 23 انتصارا، وتعادل في 5 مباريات وخسر 3 مباريات، وتوج مع الفريق بلقب الدوري الممتاز وكأس السوبر الأفريقي وكأس السوبر المصري السعودي ودوري أبطال العرب.

كما تولى تدريب منتخب مصر الأولمبي عام 2006 ولكنه لم يحقق النتائج المرجوة منه مع الفراعنة، وفشل في الصعود بالمنتخب لدورة الألعاب الأولمبية "بكين 2008" ليتم إقالته من تدريب المنتخب.

عاد فينجادا لمصر عام 2009 ووقع على عقود تدريب النادي الأهلي وطلب السفر إلى البرتغال لإنهاء بعض الأمور الخاصة به هناك قبل توليه المسئولية الفنية للفريق الأحمر بشكل رسمي، لكنه فاجئ إدارة القلعة الحمراء واعتذر عن قيادة الفريق بسبب ظروف خاصة لم يكشف عنها.

استعان اتحاد الكرة المصري خلال الفترة الماضية بالمدرب البرتغالي نيلو فينجادا لتولي منصب المدير الفني للجبلاية من أجل تطوير وتحسين الكرة المصرية والاشراف على منتخبات الناشئين والشباب، وتتجه النية للاستعانة به لقيادة المنتخب الأول بعد رحيل حسام البدري.

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