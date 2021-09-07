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حضري عصير الديتوكس الأخضر بالسبانخ في خطوتين
الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 01:12 م
في السطور التالية نقدم لك عزيزتي ست البيت طريقة تحضير عصير الديتوكس الأخضر بالسبانخ في خطوتين لإعداده بكل سهولة في منزل، اتبعي المقادير وطريقة التحضير للحصول على أفضل النتائج:
المقادير
- السبانخ : كوب (مفروم)
- عصير الليمون : ربع كوب
- الموز : 1 حبة (مقطع)
- التفاح الاخضر : 1 حبة (مقشر ومفروم)
- العسل : 2 ملعقة كبيرة
- حبوب الشيا : ربع ملعقة صغيرة
- لبن زبادي : كوب (خالي الدسم)
طريقة التحضير
امزجي اللبن والموز وعصير الليمون والسبانخ والتفاح والشيا في الخلاط الكهربائي.
اضربي المزيج حتى يصبح ناعماً وكريمياً، وصبي المزيج في أكواب وقدميه فورا.