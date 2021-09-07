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حضري عصير الديتوكس الأخضر بالسبانخ في خطوتين

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 01:12 م
بوابة الفجر
في السطور التالية نقدم لك عزيزتي ست البيت طريقة تحضير عصير الديتوكس الأخضر بالسبانخ في خطوتين لإعداده بكل سهولة في منزل، اتبعي المقادير وطريقة التحضير للحصول على أفضل النتائج:

المقادير
- السبانخ : كوب (مفروم)
- عصير الليمون : ربع كوب
- الموز : 1 حبة (مقطع)
- التفاح الاخضر : 1 حبة (مقشر ومفروم)
- العسل : 2 ملعقة كبيرة
- حبوب الشيا : ربع ملعقة صغيرة
- لبن زبادي : كوب (خالي الدسم)
طريقة التحضير
امزجي اللبن والموز وعصير الليمون والسبانخ والتفاح والشيا في الخلاط الكهربائي.
اضربي المزيج حتى يصبح ناعماً وكريمياً، وصبي المزيج في أكواب وقدميه فورا.

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