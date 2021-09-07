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"طب بنها" تطلق مبادرة "إيد واحدة" للمساهمة في أزمة كورونا

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 01:17 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
أطلقت الرابطة المجتمعية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية طب بنها، مبادرة "إيد واحدة" للربط بين المجتمع المدني والمستشفى الجامعي لتوفير المستلزمات الطبية والأدوية والأجهزة الطبية وغيره من إمكانات لتقديم خدمة طبية أفضل للمرضى من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

تأتي المبادرة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع بجامعة بنها.
تدعيم مشاركة المجتمع المدني
أشار الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس الرابطة المجتمعية بكلية طب بنها، أن تهدف المبادرة إلى تدعيم مشاركة المجتمع المدني ورجال الأعمال يد بيد مع المؤسسات الحكومية، وخاصة الطبية للمساهمة في عبور أزمة كورونا التي لن تمر إلا بتكاتف الجميع.
 تطوير مدرجات طلاب كلية الطب
وتوجهت المبادرة بالشكر إلى رجال الأعمال لتوفيرهم عددا من الثلاجات اللازمة لحفظ لقاح كوررونا، والذي توفره مستشفى بنها الجامعي للأطقم الطبية والمترددين على المستشفى وطلاب ومنتسبي الجامعة تقديرا للمجهود المبذولة في مستشفيات بنها الجامعية، كما ساهم أيضا في تطوير مدرجات طلاب كلية الطب دعما منه العملية التعليمية للطلاب.

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