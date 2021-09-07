الأسهم اليابانية تغلق‭ ‬مرتفعة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء





أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة اليوم، ولامس المؤشر نيكي أعلى مستوى في خمسة أشهر فيما يأمل مستثمرون أن يتمكن رئيس الوزراء الجديد من تحفيز التعافي من خلال إجراءات أفضل لمواجهة أزمة كورونا وتبعاتها الاقتصادية.





وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.86 في المائة إلى 29916.14 نقطة بعدما لامس مستوى 30000 نقطة لأول مرة منذ التاسع من أبريل. وقفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.09 في المائة إلى 2063.38 نقطة.

وسجل نيكي مكاسب للجلسة السابعة علي التوالي، وهي أطول موجة صعود منذ أوائل نوفمبر حين فاز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية.





وعزز الاتجاه الصعودي إعلان رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا المفاجئ يوم الجمعة أنه لن يسعى لإعادة انتخابه رئيسا للحزب الليبرالي الديمقراطي الشهر الجاري.





وذكرت مجلة أن فوميو كيشيدا، وهو منافس قوي لخلافة سوجا، دعا لحزمة تحفيز تتجاوز 30 تريليون ين (273 مليار دولار) لتخفيف الأثر الاقتصادي للجائحة.





وقال شيجيتوشي كامادا المدير العام بقسم الأبحاث في تاتشيبانا سيكيورتيز "ستستمر قوة الدفع طالما نرى مؤشرات فوز الائتلاف الحاكم في الانتخابات العامة. وإذا ارتفعت معدلات التطعيم واستمر تراجع الإصابات الجديدة، سيمثل ذلك دعما أيضا للسوق".





وبحسب "رويترز"، ارتفع سهم مجموعة سوفت بنك 9.86 في المائة عقب تنفيذ المستثمر العالمي في التكنولوجيا صفقة مبادلة أسهم استراتيجية مع دويتشه تيلكوم.





وقفز سهم موراتا للتصنيع وكينيس لتصنيع الروبوت 5.5 في المائة و4.91 في المائة على الترتيب بعد الإعلان عن ضمهما إلى المؤشر نيكي 225 في إعادة تنظيم للمؤشر الشهر القادم.





وربح سهم نينتندو، التي ستنضم إلى المؤشر القياسي أيضا، 0.98 في المائة.







