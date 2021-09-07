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التنمية المحلية: منظومة النظافة الجديدة في القاهرة تتكلف 3 مليارات جنيه

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 01:18 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إنه منذ صدور التكليف الرئاسي بتطوير منظومة النظافة تم العمل على تطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة من مدافن صحية ومحطات وسيطة سواء ثابتة أو متحركة، ومحطات معالجة مخلفات، لافتا إلى أن تلك المنظومة الجديدة متكاملة تماما نظرا لكونها تمت بعد دراسة اشتركت بها كافة الوزارات المعنية فضلا عن الاستعانة بالجامعات أيضا

تجمع من 40 إلى 50 مليون طن قمامة متواجدة في شوارع المحافظات

وأضاف شعراوي – في مؤتمر صحفي عقده اليوم للإعلان عن بدء منظومة المخلفات الجديدة – أنه نظرا لوجود قصور في المنظومة السابقة، ما أدى إلى تجمع من 40 إلى 50 مليون طن قمامة متواجدة في شوارع المحافظات، لافتا إلى أنه تم مؤخرا رفع قرابة 350 ألف طن قمامة من محافظة الدقهلية.

استلام 45 محطة وسيطة متحركة و25 محطة وسيطة ثابته

وأوضح شعراوي أنه تم مؤخرا استلام 45 محطة وسيطة متحركة و25 محطة وسيطة ثابته، ويتم حاليا تسلم 36 مدفنا صحيا، مشيرا إلى مشاركة القطاع الخاص حاليا، ليتم إدماج القطاع الرسمي مع القطاع غير الرسمي

التخلص الآمن أو النقل تتكلف أكثر من 3 مليارات جنيه سنوي

وأوضح محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن منظومة النظافة في القاهرة سواء من جمع أو التخلص الآمن أو النقل تتكلف أكثر من 3 مليارات جنيه سنويا، موزعة بين الشركات والعمال والمعدات المستخدمة بالمنظومة.

15 ألف وظيفة بين ملاحظ وعامل ووظائف مختلفة بالمنظومة

وأضاف شعراوي حجم العمالة المشاركة في المنظومة 15 ألف وظيفة بين ملاحظ وعامل ووظائف مختلفة بالمنظومة، مشيرا إلى أن نصفهم من القطاع غير الرسمي.

وأوضح شعراوي أن على المواطنين العمل على إنجاح المنظومة الجديدة عبر مسارين الأول اللالتزام بمواعيد الجمع وعدم إلقاء القمامة في الشوارع، والثاني العمل كمراقب مع الحكومة على تطبيق هذه المنظومة والإبلاغ الفوري عن أي قصور موجود في أي حي أومنقطة خاصة مع توافر وسائل تقديم الشكاوى وتعددها.

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