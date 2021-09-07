الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا مهما يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ودرجات الحرارة غدا الأربعاء الموافق 8-9-2021.





حالة الطقس غدا





وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





نشاط للرياح وأمطار خفيفة





وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأربعاء، يشهد نشاطا للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.





وتتسبب الرياح في ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية والعلمين ومطروح من 2: 2.5 متر.





وتوقعت الأرصاد، وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية بمطروح والسلوم على فترات متقطعة.





درجات الحرارة غدا

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة.

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 26 درجة.

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 25 درجة.

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.

قنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.

أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.