Advertisements

الصادرات الصينية تقفز 25.6% في أغسطس

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 01:09 م
بوابة الفجر

سجلت صادرات الصين نموا بوتيرة أسرع من المتوقع في أغسطس بفضل طلب عالمي قوي مما أسهم في تخفيف بعض الضغط عن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بينما يحاول تخطي العديد من المشاكل على عدة جبهات.

وحقق العملاق الآسيوي تعافيا قويا من تداعيات فيروس كورونا، لكن الزخم الاقتصادي ضعف في الآونة الأخيرة بسبب تفشي سلالة دلتا وارتفاع أسعار المواد الخام وتباطؤ نشاط المصانع وتشديد الإجراءات لكبح ارتفاع أسعار العقارات.

وأظهرت بيانات الجمارك اليوم أن الشحنات من أكبر دولة مصدرة في العالم ارتفعت 25.6 في المائة في اغسطس على أساس سنوي من 19.3 في المائة في يوليو مما يشير إلى صمود القطاع الصناعي في الصين.

وبحسب "رويترز"، قال لويس كوييس مدير اقتصادات آسيا في أكسفورد ايكونوميكس "رغم استمرار العوامل المعاكسة في المدى القريب إلا أن قيود الإمدادات في الصين خفت ونعتقد أن التعافي الاقتصادي العالمي سيستمر في دعم صادرات الصين هذا العام وفي 2022".

كما أظهرت الصادرات من الدول المجاورة نموا مشجعا الشهر الماضي، حيث تسارعت وتيرة الشحنات من كوريا الجنوبية بفضل طلب خارجي قوي.

   

أخبار تهمك

كواليس إقالة حسام البدري من منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تعويضات لهؤلاء.. 8 رسائل مهمة من السيسي خلال تفقده تطوير ميناء الإسكندرية

منذ ساعة و 27 دقيقة

"الفجر" يكشف ملامح جهاز فينجادا مع منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

منذ حوالي 21 ساعة

خاص- الزمالك يحصل على توقيع صفقتي الموسم ويكشف موقف قائد المنتخب

منذ ساعة و 9 دقيقة

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ حوالي 10 ساعات

"مكافحة الإدمان" يفجر مفاجأة عن أكثر أنواع المخدرات شيوعًا بين الفتيات (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول قرار من الأهلي مع مصطفي البدري

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. سيراميكا كليوباترا ينقض على نجم الزمالك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

منذ 40 دقيقة

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 39 دقيقة

10 معلومات لا تفوتك عن البرتغالي فينجادا مدرب منتخب مصر المُحتمل (تقرير)

منذ ساعة و 26 دقيقة

الإعلان بعد قليل.. فينجادا مديرا فنيا لمنتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

11:00 ص

خاص- الزمالك يحصل على توقيع صفقتي الموسم ويكشف موقف قائد المنتخب

12:30 م

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

12:59 م

عاجل.. سيراميكا كليوباترا ينقض على نجم الزمالك

11:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements