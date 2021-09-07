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روسيا تسجل 795 حالة وفاة بفيروس كورونا

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 01:18 م
روسيا
روسيا
وكالات

سجلت السلطات الصحية الروسية، 17425 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 17856 في الحصيلة السابقة.

 

وكان المركز الروسي لمكافحة الوباء، سجل 795 حالة وفاة خلال الساعات الساعات الـ24 الماضية.

 

وأفادت البيانات والإحصاءات الرسمية، بتوزيع الإصابات الجديدة على 85 إقليما وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (1187) تليها المناطق المجاورة امدينة موسكو (880) ثم مدينة بطرسبروغ (626).

 

وقد أعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع حصيلة الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 7 ملايين و47880 إصابة، تعافى منها 6 ملايين و302250 شخصا فيما توفي 188785 شخصا.

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