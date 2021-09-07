البيئة: إطلاق مبادرة "جميلة يا مصر" للتوعية بمنظومة المخلفات الصلبة

أهمية قانون المخلفات الجديد







كما أشارت فؤاد إلى الخطوات الفعلية التى تم اتخاذها لدمج القطاع غير الرسمى بمنظومة المخلفات حيث تم إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل العاملين بهذا القطاع بها، كما تم بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعي والقوى العامله لاستخراج تصريح لمزاولة المهنة مدونة بالبطاقة وأيضًا توفير الحماية الإجتماعية، وتوفير التأمين الصحي لهم، مؤكدة على أهمية عمال النظافة فهم الأساس فى نجاح هذه المنظومة.



برامج توعية

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى البرامج التوعوية التى تعمل عليها الوزارة فى هذا المجال بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال إطلاق المبادرات، حيث تم إطلاق مبادرة "جميلة يا مصر"، والتى تهدف إلى توعية المواطن بمنظومة المخلفات الصلبة البلدية، مشيرة إلى أن الهدف هو توصيل فكره "نجمع أكتر.. ندور أكتر.. ندفن أقل". مؤكدة على أن العمل التشاركي مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني يمثل شراكة متكامله من أجل نجاح المنظومة وإحساس المواطن باختلاف فى نظافة الشوارع، والعمل على توفير الاستثمار وتوفير دخل سواء من خلال مصانع التدوير، أو الدخل للعمال والشركات المشاركة بالمنظومة.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن فلسفة منظومة المخلفات الصلبة البلدية تتكون من ثلاثة برامج وهى برنامج تطوير البنية التحتية، وبرنامج عقود التشغيل، وبرنامج التوعية والدعم المؤسسي، مشيرة الى أهمية قانون المخلفات الذى يوضح الأدوار والمسئوليات بين الحكومة والمواطن والمحتمع المدنى والقطاع الخاص. موضحة أن قانون المخلفات تم التصديق عليه من رئيس الجمهورية أكتوبر الماضى، وتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية وإرسالها الى مجلس الوزراء وجارى مناقشتها.جاء ذلك خلال تفقد وزيرة البيئة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، استعدادات ومعدات شركات النظافة وجمع المخلفات بالقاهرة تمهيدًا لبدء تفعيل عقود منظومة المخلفات بعدد من أحياء القاهرة عبر شركتى "ارتقاء" الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات و"انفيروماستر" للخدمات البيئة وتدوير المخلفات للقيام بخدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن للمخلفات في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية وكذا استعدادات ومعدات هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة بأحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية.واستكملت وزيرة البيئة ان أهمية القانون تكمن فى إتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص للعمل بالمنظومة وذلك لتوفير القانون الحافز لتلك الشركات. فالمواطن عقب تخلصه من القمامة يعقب ذلك عملية الجمع والنقل ونظافة الشوارع والتى تقوم بها تلك الشركات بمنتصف محافظة القاهرة حاليا، يعقب ذلك نقل تلك المخلفات إلى المحطات الوسيطة، وأخير النقل إلى مصانع التدوير سواء لإنتاج سماد أو وقود بديل، وقد عملت الدولة على تحفيز المستثمرين فى هذ المجال حيث تم اعتماد تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة وتم اعتماد المحافظات التى سيتم إقامة مصانع تحويل المخلفات لطاقة بها، وما يتبقى من المخلفات وغير صالح للتدوير يتم التخلص منه بشكل آمن.وتابعت فؤاد أن أهمية قانون المخلفات تكمن أيضا في استدامة الأنشطة التى يتم القيام بها فى مجال الارتقاء بالمنظومة المتكاملة للمخلفات، موضحة أن هناك أدوار مختلفة لجميع الوزارات والجهات المشاركة فى ذلك العمل، فدور وزارة البيئة يتمثل فى التخطيط والتنظيم، ودور وزارة التنمية المحلية والمحافظات هو التنفيذ على الأرض، كما تقوم المحافظات بمتابعة الشركات العاملة بالمنظومة فى التنفيذ.