"اليونيسف" تحاول لم شمل الأطفال الأفغان الذين تم إجلاؤهم مع عائلاتهم

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم الثلاثاء، إن اليونيسف تحاول لم شمل مئات الأطفال الأفغان الذين انفصلوا عن عائلاتهم وتم إجلاؤهم إلى دول مختلفة خلال الانسحاب الأمريكي السريع من البلاد.





وقال المتحدث جيمس إلدر في إفادة صحفية للأمم المتحدة في جنيف، إن مئات الأطفال انفصلوا في المشاهد الفوضوية بمطار كابول، وتحاول اليونيسف إعادتهم مع عائلاتهم. واضاف "لقد ذهبوا إلى مجموعة من البلدان ونحن نعمل مع تلك الحكومات التي وصل فيها الأطفال دون دعم عائلي"، موضحا انه قد عاد أكثر من 100 طفل مع أفراد عائلاتهم.



