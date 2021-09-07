محافظ الدقهلية يكلف وكيل الصحة بمتابعة حالة "طفل مريض ضمور" بعزبة الصفيح

كلف أيمن مختار، الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بسرعة التواصل مع اسرة الطفل من خلال رقم التليفون المنشور مع صورته ووالدة والقيام بتوفير كافة أوجه الرعاية والعناية الطبية له وعلاجه على نفقة الدولة.



ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم علي الفور نقل الطفل بسيارة الإسعاف إلى المستشفي الدولي بالمنصورة وتم توقيع الكشف الطبي عليه من قبل إستشاري المخ والاعصاب بالمستشفي ويتلقي حاليا الرعاية الطبية والعلاج اللازم له بالمستشفي، وأضاف بأنه يجري أيضا إنهاء إجراءات استخراج قرار علاجه على نفقة الدولة وذلك تنفيذا لتكليفات السيد محافظ الدقهلية.



وأكد محافظ الدقهلية أنه لم يتوانى عن توفير العلاج لبعض الحالات الغير قادرة التي تحتاج للعلاج ومساندتها، مشددا على توفير كل سبل الرعاية الصحية لجميع المواطنين وفي مقدمتهم البسطاء والمستحقين للدعم والمساعدة.



جاء تكليف المحافظ في لفتة إنسانية واستجابة فورية من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لما نشرته بعض مواقع التواصل الإجتماعي عن حالة أحد الأطفال المقيم مع أسرته بمنطقة عزبة الصفيح بالمنصورة،تم نشر صورته ووالده يحمله على كتفه نظرا لمعاناته من ضمور بالمخ.