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التعليم تضبط 5 حالات غش بامتحان الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 02:25 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
وحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، وموجهًا بالالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

أجواء الامتحان خلال اليوم الرابع

وأضاف أن أجواء الامتحان خلال اليوم الرابع سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، «البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

رصد 5 حالات غش

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى عدد (5) حالات غش، بالإضافة إلى حالة انتحال صفة طالبة، وذلك على النحو التالي:

محافظة القاهرة تم ضبط الطالب (م.م.ح) عقب قيامه باستخدام جهاز الهاتف المحمول فى نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة (التاريخ) عبر الإنترنت وقد تم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

محافظة سوهاج تم ضبط الطالبة (م.م.ع) عقب قيامها باستخدام جهاز الهاتف المحمول فى نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة (التاريخ) عبر الإنترنت وتم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.

محافظة المنوفية تم ضبط الطالب (أ.ح.ع) عقب قيامه باستخدام جهاز الهاتف المحمول فى نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة (الفيزياء) عبر الإنترنت وقد تم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

محافظة الإسماعلية تم ضبط الطالب (ع.ج.ع) عقب قيامه باستخدام جهاز الهاتف المحمول فى نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة (الفيزياء) عبر الإنترنت وقد تم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

محافظة السويس تم ضبط الطالب (م.ص.ز) عقب قيامه باستخدام جهاز التابلت فى نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة (الفيزياء) عبر الإنترنت وقد تم التحفظ على الجهاز المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

محافظة القاهرة تم ضبط الطالبة (د.ي.ع) لقيامها بانتحال صفة الطالبة (ت.ر.ع) فى امتحان الفيزياء وقد تم تحرير محضر شرطة حيال الطالبة المنتحلة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

جدير بالذكر أن يوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر 2021 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة للدور الثانى 20202021 امتحان "اللغة الأجنبية الأولى" بإجمالي عدد 25929 طالب وطالبة.

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