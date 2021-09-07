رسالة قوية من وزير الخارجية البوروندي إلى إثيوبيا

قال ألبرت شينجيرو، وزير الخارجية البوروندي، إن المباحثات مع نظيره المصري تضمنت التطرق لملف السد الإثيوبي، منوهًا بأن بوروندي تقر بحق كل دولة في التنمية سواء تعلق الأمر بدولة في الجوار أو دولة بعيدة، ونؤمن أن مسالة المياه تمثل حياة أو موت للشعب المصري.



وأضاف "شينجيرو"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الموازنة بين الحق في التنمية والحق في الحياة فالخيار يكون واضح، فالحق في الحياة يأتي قبل الحق في التنمية، ومن الأهمية بمكان أن يتم حل قضية السد الإثيوبي من خلال الحوار واتفاقات يتم الاتفاق عليها من جانب الجهات المختلفة تكون ملزمة قانونًا.



وأكد وزير الخارجية البوروندي، أن قرار الحرب ليس قرار جيد، ومصر وبوروندي لن تفوز من خلال هذا الخيار العسكري، ونؤمن بقوة المساعي الدبلوماسية والمساعي الحسنة ونؤيد مبادرة رئيس الكونغو الديمقراطية، ونؤكد أن أي آلية أخرى تعمل بالتوازي مع هذه المبادرة قد تكون غير مثمرة، ويجب أن نعمل على تحفيز الحوار للتوصل لحلول دون الاضطرار للجوء للخيار العسكري والتوترات.

