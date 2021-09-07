Advertisements

رسالة قوية من وزير الخارجية البوروندي إلى إثيوبيا

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 02:28 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال ألبرت شينجيرو، وزير الخارجية البوروندي، إن المباحثات مع نظيره المصري تضمنت التطرق لملف السد الإثيوبي، منوهًا بأن بوروندي تقر بحق كل دولة في التنمية سواء تعلق الأمر بدولة في الجوار أو دولة بعيدة، ونؤمن أن مسالة المياه تمثل حياة أو موت للشعب المصري.

وأضاف "شينجيرو"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الموازنة بين الحق في التنمية والحق في الحياة فالخيار يكون واضح، فالحق في الحياة يأتي قبل الحق في التنمية، ومن الأهمية بمكان أن يتم حل قضية السد الإثيوبي من خلال الحوار واتفاقات يتم الاتفاق عليها من جانب الجهات المختلفة تكون ملزمة قانونًا.

وأكد وزير الخارجية البوروندي، أن قرار الحرب ليس قرار جيد، ومصر وبوروندي لن تفوز من خلال هذا الخيار العسكري، ونؤمن بقوة المساعي الدبلوماسية والمساعي الحسنة ونؤيد مبادرة رئيس الكونغو الديمقراطية، ونؤكد أن أي آلية أخرى تعمل بالتوازي مع هذه المبادرة قد تكون غير مثمرة، ويجب أن نعمل على تحفيز الحوار للتوصل لحلول دون الاضطرار للجوء للخيار العسكري والتوترات.

أخبار تهمك

عاجل.. أول قرار من الأهلي مع مصطفي البدري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

منذ حوالي 22 ساعة

"الفجر" يكشف ملامح جهاز فينجادا مع منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ حوالي 11 ساعة

توضيح عاجل من الأهلي حول صفقات الفريق 2021

منذ أقل من ساعتين

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. سيراميكا كليوباترا ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

منذ يوم

تعويضات لهؤلاء.. 8 رسائل مهمة من السيسي خلال تفقده تطوير ميناء الإسكندرية

منذ ساعتين و 54 دقيقة

خاص- الزمالك يحصل على توقيع صفقتي الموسم ويكشف موقف قائد المنتخب

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يستقر على بيع نجم الفريق

منذ 37 دقيقة

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الإعلان بعد قليل.. فينجادا مديرا فنيا لمنتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقف حسين الشحات رسميا

منذ حوالي 15 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

11:00 ص

مفاجأة مدوية.. الزمالك يستقر على بيع نجم الفريق

02:29 م

خاص- الزمالك يحصل على توقيع صفقتي الموسم ويكشف موقف قائد المنتخب

12:30 م

توضيح عاجل من الأهلي حول صفقات الفريق 2021

01:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements