قيادات الرعاية الصحية يتففدون جناح الهيئة بمعرض مصر للصحة الدولي (ايجي هيلث 2021)

قام الدكتور هانى راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، يرافقه الدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى للهيئة، وعدد من قيادات الهيئة، بزيارة الجناح الخاص بالهيئة العامة للرعاية الصحية بمعرض مصر للصحة الدولى (إيجى هيلث 2021)، والذى حمل شعار نرعاك فى مصر (In Egypt We Care) والذى جعلته الهيئة شعار لجناحها هذا العام، لعرض كافة إنجازاتها منذ إطلاق مبادرة السياحة العلاجية.





وتابع بيان هيئة الرعاية الصحية، اليوم، عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الافتتاحى للمعرض، تم تفقد أجنحة الشركات العارضة لأحدث التقنيات والأجهزة الطبية، حيث يقام معرض (إيجى هيلث 2021) لهذا العام على مساحة 20 ألف متر مربع، ويضم معرض مصر الدولى للصحة «إيجى هيلث 2021» فى نسخته الجديدة كبريات الشركات والمؤسسات العاملة فى قطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية، ويعد محفلًا سنويًا هامًا لاستضافة واستعراض أهم وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية فى المجال العلمى والطبية.





وأضاف البيان: يشارك بالمؤتمر ممثلين عن أكثر من 460 شركة عالمية ومحلية فى معرض ومؤتمر مصر الدولى للصحة "إيجى هيلث"، لافتًا أن المؤتمر يمثل خطوة كبيرة فى مجال سياحة المؤتمرات الدولية حيث يشارك به عدد من الخبراء الدوليين وعدد كبير من الضيوف المصريين والأجانب، ومن المقرر أن يتم عقد 44 ورشة عمل ومحاضرة تثقيفية بما يضمن إتاحة مادة علمية وعملية ممتازة لكافة الأطراف، بما يضمن تبادل الخبرات فى كافة القطاعات الصحية مع جميع دول العالم للاستفادة من أحدث التكنولوجيات الحديثة.





فيما تأتى مشاركة هيئة الرعاية الصحية اليوم فى إطار دعمها، لجميع المؤتمرات والمعارض التى تهتم بالشأن الطبى، ومنها إيجى هيلث أكبر معرض ومؤتمر للصحة فى مصر وأفريقيا وتتسق مع توجهات الدولة المصرية لدعم المنظومة الطبية، وتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر وبجودة عالمية، بما يسهم فى نسج العلاقات بين كافة رعاة المؤتمر سواء على المستوى الحكومى أو من القطاع الخاص، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، وإلهامهم والاستلهام منهم، وذلك تطلعًا لطرق مبتكرة تسهم فى الارتقاء بالقطاع الصحى المصرى وتبادل الرؤى والأفكار بين كافة الأطراف المعنية بهذا الشأن.





يشار أن مؤتمر «ايجى هيلث2021» يضم فى دورته للعام الحالى 5 تخصصات وقطاعات أساسية هى ((الأورام، جراحة المخ والأعصاب، الأسنان، المعامل والصيدلة)) وسيساهم فى تبادل الخبرات العلمية ونشر الابتكارات الجديدة ونقل المعرفة فى المجالات الطبية، وكذلك التصنيعية من خلال عرض أحدث الأجهزة التى تتمتع بالتكنولوجيا العالية.





هذا، ويعد إيجى هيلث أكبر شبكة طبية فى مصر وإفريقيا، كما يضم العديد من الشركات العالمية والمحلية، لعرض أحدث التقنيات العلمية والتكنولوجية فى المجال الطبى، كما يعزز النقاش حول مختلف الموضوعات الطبية وكذلك العديد من المحاور بين المشاركين المتخصصين فى الأبحاث الطبية.



