موعد مباراة أرسنال ضد نوريتش سيتي في البريميرليج والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية مباراة أرسنال ضد نوريتش سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.





يحتل آرسنال في الموسم الحالي المركز العشرين والأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بلا رصيد من النقاط ، حيث خسر ال 3 مباريات التي خاضها حتى الآن ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات والمنافسة على لقب البريميرليج بالإضافة إلى التأهل إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.





في حين يحتل نوريتش سيتي في الموسم الحالي المركز التاسع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بلا رصيد من النقاط ، حيث خسر ال 3 مباريات التي خاضها حتى الآن ويسعى نوريتش سيتي للبقاء في البريميرليج في الموسم الحالي.





من المقرر أن تقام مباراة آرسنال ونوريتش سيتي يوم السبت 11 سبتمبر 2021 على إستاد الإمارات معقل آرسنال وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.





وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر والخامسة مساءا بتوقيت السعودية والسادسة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN Sports connect ببث المباراة.