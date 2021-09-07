لطلاب الثانوية.. 4 وصايا حول مرحلة تقليل الاغتراب

لا تتأخر عن الأحد المقبل



شرط التحويل من كلية لآخرى



تحكم الأماكن المتاحة في التحويل



قواعد تقليل الاغتراب



أولًا: التحويل بين الكليات الجامعية





التحويل يكون لمرة واحدة فقط.



استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة.





تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.







ثانيًا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة:

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.





بعد انتهاء المرحلة الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات، بدأ الطلاب خوض مهمة جديدة وهي تقليل الاغتراب من أجل التحويل من جامعة لأخرى وفقا لضوابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وأول الوصايا بشأن تلك المرحلة تتعلق بعدم التأخير عن الأحد المقبل، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي، بدء مرحلة تقليل الاغتراب التحويلات للطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الثانوية العامة 2021 2022، غدا الأربعاء وحتى الأحد المقبل.وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية ستفتح يوم الأربعاء المقبل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.وفي تصريحات تليفزيونية، أوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن تقليل الاغتراب يعني التحويل إلى كلية مناظرة أقرب جغرافيًا، وسيتم قبول 10% من المتقدمين، تزيد قليلًا وفقًا للأماكن المتاحة بالكليات، بهدف المساهمة في تقليل اغتراب الطلاب.وأكد أن تغيير الكلية للطالب محكوم بعدد الأماكن المتاحة بالكلية التي يرغب الطالب في التحويل إليها، قائلًا إنه سيتم قبول 10% من الطلاب المتقدمين لتقليل الاغتراب - قد تزيد قليلًا - وفقًا للأماكن المتاحة بالكليات التي يقدم الطلاب عليها.وأعلنت وزارة التعليم العالي تفاصيل وقواعد مرحلة تقليل الاغتراب وهي كالتالي:فتح مرحلة تقليل الاغتراب التحويلات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.egypt.gov.eg أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر.تتم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.لا توجد تحويلات ورقية.