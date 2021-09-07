مفاجأة مدوية.. الزمالك يستقر على بيع نجم الفريق

إستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على بيع واحد من أبرز نجوم القلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





الزمالك يستقر على بيع جنش





وقال مصدر خاص في تصريح للفجر الرياضي أن الفرنسي باتريس كارتيرون رفض كافة فرص الصلح مع محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى القلعة البيضاء.





وأضاف المصدر أن اللاعب بات قريبًا للغاية من الرحيل تجاه فريق نادي فاركو الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز أو الأنتقال للدوريات العربية.





وكان جنش قد إفتعل أزمة في المباريات الثلاثة الأخيرة ورفض الجلوس على مقاعد البدلاء في لقاء سيراميكا كليوباترا لحساب محمد أبو جبل ما جعل الفرنسي يستبعده من المباريات ويقرر عرضه للبيع.