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أحمد كامل يحقق ١٠ مليون مشاهدة عبر يوتيوب بأغنيته الجديدة "على عيني"

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 02:35 م
بوابة الفجر
نور طلعت

حققت أغنية"على عيني" للمطرب أحمد كامل، نجاحًا ساحقًا عبر السوشيال ميديا، كما تقترب نسب مُشاهداتها  عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب" من ١٠ مليون  وذلك عقب طرحها بأسبوعين.

ومنذ طرحها حتى الآن تحتل المركز الأول بقائمة الأغاني الأكثر استماعا على"يوتيوب"، متفوقة على"عرض مستمر" لمحمد حماقي وعلى محمد رمضان، بأغنية"على الله".

جدير بالذكر أن أغنية"على عيني" من كلمات مصطفى ناصر، ألحان أحمد كامل، توزيع إسلام الأزرق.

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