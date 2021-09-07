روسيا تتهم أوكرانيا بتنظيم انفجار أنبوب غاز في شبه جزيرة القرم

اتهم جهاز الأمن الروسي، اليوم الثلاثاء، المخابرات العسكرية الأوكرانية بتنظيم هجوم على خط أنابيب غاز في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا بعد أن ألقت موسكو القبض على زعيم تتار القرم بسبب الحادث.





وقال مكتب الأمن الفيدرالي إن المخابرات العسكرية الأوكرانية والمجلس التمثيلي المحظور لتتار القرم تآمرا لتفجير خط أنابيب للغاز في 23 أغسطس خارج مدينة سيمفيروبول. ولم يصدر رد فعل فوري من أوكرانيا. ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في مارس 2014، وفرضت عليها عقوبات غربية. يعترف الغرب ومعظم دول العالم بشبه جزيرة البحر الأسود على أنها أوكرانية، وتريد كييف إعادة المنطقة.





يوم الإثنين، أمرت محكمة في القرم باحتجاز ناريمان دجيليالوف، النائب السابق لرئيس المجلس، لمدة شهرين بسبب حادث خط الأنابيب. وقال مكتب الأمن الفيدرالي في بيان إن الجناة تلقوا وعودًا بدفع حوالي ألفي دولار من المخابرات العسكرية الأوكرانية. وقال جهاز الأمن الروسي "ثبت أن التخريب نظمه فرع من مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية في مدينة خيرسون... بمشاركة المجلس." وقالت إنها رفعت دعوى جنائية على التخريب، وهي جريمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 15 عاما.







