سامح شكري: إنشاء مجلس أعمال مصري بوروندي لتعزيز مجالات التعاون



مؤتمر صحفي

وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البورندي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن مصر تشجيع القطاع الخاص المصري على الاستثمار في بوروندي وهناك عدد من الشركات المصرية تعمل في بوروندي وتجد الدعم السياسي الكامل من قبل الدولة.



التبادل التجاري

وأوضح وزير الخارجية، أن هناك مزيدا من الفرص وتم مراجعة مستوى التبادل التجاري بين البلدين، الذي لا يتسق مع العلاقات السياسية بين البلدين، ولا مع الإمكانيات المتوفرة، فهناك كثير من المنتجات تحتاجها مصر في بوروندي والعكس، منوهًا بأنه تم الاتفاق على تشكيل مجلس أعمال يضم رجال الأعمال في مصر وبوروندي، وهذا المجلس الأعمال عند تشكيله سيعزز جميع مجالات التعاون.



قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إننا نستكشف مجالات التعاون مع بوروندي التي تحقق المنفعة والتقدم للشعبين، موضحًا أن مصر تسهم في خطط التشييد والبناء والطاقة والرعاية الصحية وتعزيز القدرات البوروندية في مجالات كثيرة من خلال المشاركة في الدورات التدريبية، والتعاون على المستوى الأمني وتعزيز القدرات الأمنية لمواجهة التحديات المشتركة.