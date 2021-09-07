طالبان تطلق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين في كابول

أفاد شهود إن مسلحين تابعين لطالبان أطلقوا النار في الهواء، اليوم الثلاثاء، لتفريق المحتجين في العاصمة الأفغانية كابول، حيث أظهر مقطع فيديو عشرات الأشخاص وهم يهرولون هربًا من وابل الرصاص، على الرغم من عدم ورود أنباء فورية عن وقوع إصابات.





وخرج المئات من الرجال والنساء في الشوارع ورددوا شعارات مثل "عاشت المقاومة" و"الموت لباكستان" احتجاجا على حركة طالبان وما وصفوه بتدخل باكستان المجاورة في شؤون أفغانستان. وقالت امرأة مذعورة في الشارع وسط أصوات إطلاق نار في مقطع فيديو إخباري تلفزيوني إيراني: "الحكومة الإسلامية تطلق النار على فقرائنا". هؤلاء الناس (طالبان) ظالمون جدا وليسوا بشر على الاطلاق ".





و صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة على اتصال بنحو 100 أمريكي ظلوا في أفغانستان، ويعملون على ضمان مغادرة رحلات الطيران العارض بأمان. وفي الأسابيع التي سبقت انتهاء آخر القوات الأمريكية انسحابها من كابول، أجلت القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة حوالي 124 ألف أجنبي وأفغان معرضين للخطر، لكن تم ترك عشرات الآلاف الذين يخشون من انتقام طالبان وراءهم.





وكان المتشددون الإسلاميون قد أعلنوا يوم الاثنين انتصارهم في آخر منطقة أفغانية لا تزال صامدة ضد حكمهم، وأعلنوا أن الاستيلاء على وادي بنجشير انتهى من سيطرتهم، ووعدوا بتعيين حكومة جديدة قريبًا. وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي عناصر من طالبان يقفون أمام بوابة مجمع حاكم إقليم بنجشير بعد أيام من القتال مع جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية بقيادة زعيم بنجشير أحمد مسعود.





وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحفي "تم الاستيلاء على بنجشير التي كانت آخر مخبأ للعدو الهارب." ولم يسلم مسعود بالهزيمة، قائلا إن قوته المكونة من فلول الجيش النظامي الأفغاني ومقاتلي الميليشيات المحلية لا تزال تقاتل. وكتب على تويتر "نحن في بنجشير ومقاومتنا ستستمر". وأضاف أنه كان بأمان لكنه لم يذكر تفاصيل عن مكان وجوده.



