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السبت.. وليد منصور يجمع الشاب خالد وراغب علامة في حفل واحد

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 02:44 م
بوابة الفجر
هبة أحمد



يجمع المنتج وليد منصور النجوم الشاب خالد وراغب علامة في حفل غنائي واحد يوم السبت المقبل الموافق ١١ من شهر سبتمبر الجاري في إحدى الفنادق الكبري بالتجمع الخامس لصالح احدي الشركات العقارية.

ويقدم كلاهما خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي تلاقي تفاعلا من كل محبيه وعشاقه، ويحمل الحفل عدد كبير من المفاجأت، وشهدت تذاكر الحفل إقبالاً كبيراً من كل محبيهم.

وكان المنتج وليد منصور قد نظم منذ أيام قليلة حفلاً ضخماً للنجم محمد حماقي في الساحل الشمالي على الشاطئ ورفع الحفل شعار "كامل العدد" كما شارك به نخبة من نجوم الفن والمجتمع منهم الفنان حمدي الميرغني وزوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح والمنتج تامر مرسي وآخرون.

وفي سياق آخر، يعكف وليد أيضاً على التحضير لحفلين للنجم رامي صبري في الإسكندرية يوم 17 و19 من شهر سبتمبر الجاري الحفل الاول تخرج كلية تربية والحفل الثاني تخرج كلية تجارة "انجلش"، بعد النجاح الكبير الذي حققوه سويا في حفل الساحل الشمالي الذي أقيم منذ أسابيع قليلة وكان من أقوي الحفلات في موسم صيف 2021.

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