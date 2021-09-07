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جهاز تنمية المشروعات: مقترح بترخيص التوكتوك كمشروع صغير

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 02:45 م
طارق شاش نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات
طارق شاش نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات
محمد عصام تصوير: هالة يوسف

كشف طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز قدم مقترح للجنة إحلال التوكتوك؛ بترخيصه كمشروع صغير.

 

ويعتبر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ضمن أعضاء اللجنة التى شكلتها وزارة الصناعة نيفين جامع ضم عدد من الوزارات الأخرى بموجب  قرار وزاري رقم 139 لسنة 2021 ؛ لوضع الالايات تنفيذ مشروع إحلال التوكتوك بسيارة بديلة وتحديد مصادر وآليات التمويل، وضم تلك المبادرة إلى مبادرة إحلال السيارات القديمة بجديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

 

وقال " شاش" خلال حواره مع "الفجر"، إن الجهاز اقترح أن يتم معاملة وترخيصه التوكتوك كمشروع صغير، لأن رغم الكثير من المشكلات  التي  يتسبب بها فى الشوارع المصرية، إلا أنه يعتبر مشروع اقتصادي ومصدر دخل أساسي للعديد من الأسر.

 

وأضاف" الجهاز"، الدراسة أثبت أن المشكلات الذي تسبب فيه التوكتوك كانت لعدم ترخيصه؛ لذلك اقترحنا أن يتم ترخيصه كمشروع صغير واعتماد خط سير محدد لها وعدم السماح بمروره في الشوارع الرئيسية، وضمان التزامه بوسائل أمان المركبات، كما أن التكاليف البسيطة لإصدار رخصة المشروع الصغير تصل قيمتها إلى 500 جنيه سوف  تشجع  ملاكه على ترخيصه على عكس إذا تم  ترخيصه كمركبة سوف تبلغ قيمة الرخصة في  المتوسط 4 آلاف جنيه ما يدفع الكثيرين لعدم ترخيصه.

 

وتابع، أن ترخيص التوكتوك كمشروع صغير لا يعني إلغاء فكرة استبداله وإحلاله مركبة جديدة، بل سيساعدنا ترخيصه على الحصر الدقيق لعدد مركبات التوكتوك ، وتحديد قيمة التمويلات التى سوف تحتاجها الدولة إذا تم إحلاله وتخريدة.

 

ويبلغ عدد مركبات التوكتوك في مصر نحو 3 مليون وفقا لحصر مبدئي أجرته وزارة الصناعة والتجارة، وتشكل أكبر الأعداد منهم في محافظة القاهرة.

 

وكانت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أكدت على أنه  أنه لا يجوز إصدار قرار حاليا بإلغاء التوكتوك رغم شكله الغير حضاري، لما يوفره من فرص عمل لقطاع كبير من الأسر المصرية، ويعد وسيلة إنتقال لفئة من المواطنين في العديد من المحافظات.
جهاز تنمية المشروعات: مقترح بترخيص التوكتوك كمشروع صغير
جهاز تنمية المشروعات: مقترح بترخيص التوكتوك كمشروع صغير
جهاز تنمية المشروعات: مقترح بترخيص التوكتوك كمشروع صغير
جهاز تنمية المشروعات: مقترح بترخيص التوكتوك كمشروع صغير
جهاز تنمية المشروعات: مقترح بترخيص التوكتوك كمشروع صغير
جهاز تنمية المشروعات: مقترح بترخيص التوكتوك كمشروع صغير

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