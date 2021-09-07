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أفلام وحلقة نقاشية وجوائز ومعرض صور في ليلة ميدفست إيجيبت

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 02:49 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

يقدم مهرجان ميدفست مصر أنشطة متنوعة ضمن فعاليات ميدفست إيجيبت نايت التي تقام في السابعة والنصف مساء الأربعاء ٨ سبتمبر، في لافينواز، المبنى التاريخي في وسط البلد، بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي واتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية وشركة الإسماعيلية.

تبدأ الفعاليات بعرض أفلام قصيرة تسلط الضوء على قضايا صحية ومجتمعية مثل الصحة النفسية، وصحة المرأة والطفل والأسرة، ويعقبها حلقة نقاشية تحت عنوان "تأثير الفن على الفنان وتأثير الفن على المتلقي"، يشارك فيها دكتورة شاهندا خليل، أستاذ الطب النفسي والمخرجة مريم أبوعوف، وتدير النقاش الممثلة جهاد حسام الدين.

ومن المقرر أيضاً إقامة معرض صور فوتوغرافي للمصورين المشاركين والفائزين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي التي أطلقتها ميدفست مصر تحت عنوان "لحظات" بالتعاون مع كانون وتنتهي الفعاليات بتوزيع جوائز الفائزين بالمسابقة.

ميدفست مصر هو مهرجان سينمائي للأفلام القصيرة، ويعتبر هو الأول من نوعه في العالم العربي، حيث يستهدف تقديم الفعاليات المرتبطة بالطب والصحة في الأفلام عبر عرض مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة الدولية، يعقبها مناقشات مع صُنَّاعها، كما ينظم المهرجان أيضاً الحلقات النقاشية والندوات المتعلقة بالصحة والأفلام.

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