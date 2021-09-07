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درة تتألق في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 02:50 م
بوابة الفجر
أروي حمدي
درة تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

تحرص الفنانه درة على التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركتهم مايحدث معها في اليوميات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ". 

شاركت درة جمهورها صورة جديدة لها، وبدت بإطلالة أنيقة فيها، جيث ارتدت بنطلون جينز وبليزر كط، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، كما أرتدت نظارة شمس، وارتدت حذاءً يجمع بين اللونين الأبيض والأسود،ونسقت مع إطلالتها مكياجاً ناعماً يظهر جمالها. 

وعلقت درة على الصورة قائلة:"أحيانا تقودنا الحياة إلى قرار مصيري قد يغير كل شئ.. هل نذهب بلا رجعة ونبدأ من جديد؟ هل نعو ونتراجع لتمشي في طريق أخر؟".


وتابعت:"لمن يتابعون مسلسل "زي القمر" ما دائماً ما تتوقعون لغاية؟ ولا تفوتكم حلقة اليوم مهمة جداً.. أنتظر أراءكم بشغف، وشكراً على كل الحب الذي يصلي منكم إلى مكان ما".


يذكر أن الفنانة درة شاركت في فيلم "الكاهن" المنتظر عرض في دور العرض السنيمائي وهو من بطولة درة، جمال سليم، فتحي عبد الوهاب، إياد نصار، محمود حميدة، ومن إخراج عثمان أبو لبن، تأليف محمد ناير. 

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