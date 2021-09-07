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المهرجان القومي للمسرح المصري يكرم الناقدة المسرحية آمال بكير

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 02:51 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري خلال دورته الـ 14 برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل الناقدة المسرحية الكبيرة آمال بكير تقديراً لمسيرتها النقدية في عالم المسرح واهتمامها بالشباب والكتابة عن تجاربهم المسرحية.

وقال الفنان يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان القومي إن تكريم الناقدة الكبيرة آمال بكير جاء بإجماع كل أعضاء اللجنة العليا للمهرجان وذلك لإسهاماتها الكبيرة في النقد المسرحي ، ومعايشتها وحضورها المستمر للعديد من الأعمال المسرحية ، ومشاركتها المستمرة فى المحافل الفنية والمسرحية، فضلا عن إسهاماتها المعروفة فى متابعة عروض مسارح الدولة والهواة والمسارح التجارية والاهتمام بالكتابة عن المواهب الشابة.

الناقدة الكبيرة آمال بكير من مواليد القاهرة، وتخرجت في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام (1959)، ثم عينت بعد تخرجها بجريدة "الأهرام" محررة للأخبار الفنية والثقافية، ثم أشرفت على هذه الصفحة لمدة 11 عاماً ، وكان أول باب تقوم بتحريره هو "وراء الكواليس" إلى جانب عملها بالصفحة الأخيرة بالأهرام ، وقضت أكثر من ستين عاما فى بلاط صاحبة الجلالة، وهي ثانى صحفية تعمل بالصحافة، حيث سبقتها جاكلين خورى إلى القسم الخارجي .

آمال بكير من أكثر النقاد متابعة للأنشطة الفنية من عروض مسارح الدولة والهواة والمسارح التجارية والفرق الزائرة وعروض الأوبرا والأوركسترا السيمفوني وأنشطة أكاديمية الفنون، فضلاً عن المهرجانات الفنية العربية والأوروبية، وداومت على تحرير مقالها الأسبوعي بإمضاء "مخلصة" بصفحة الفنون بجريدة "الأهرام" ، كما كانت تكتب مقالها النقدي المسرحي بعنوان " شاهدت لك ".

يشار إلى أن المهرجان القومي للمسرح المصري سينطلق يوم 27 سبتمبر ويستمر حتى 9 أكتوبر ، وكان قد أعلن من قبل عن تكريم الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز ، كما ستحمل الدورة الجديدة عنوان " الكاتب المسرحي المصري " ويجري حالياً اختيار العروض التي ستشارك وستتنافس علي جوائز المهرجان .

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