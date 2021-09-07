وزير الخارجية: نتابع عن كثب وباهتمام تطورات ما حدث في غينيا (فيديو)

متابعة تطورات الأحداث في غينيا





توافق إفريقي

وأوضح وزير الخارجية، أننا سنستمر في متابعة الأمر، والعمل في إطار الاتحاد الإفريقي للتوصل لتوافق إفريقي للتوصل للأسلوب الأمثل لمواجهة هذا التطور.



قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إننا نتابع عن كثب وباهتمام بالغ تطورات ما حدث في غينيا، ونرى ضرورة التوصل لحل من خلال الحوار والبعد عن ما يزعزع استقرار غينيا في هذه المرحلة، ومواجهة التحديات من خلال الخروج من هذه الأزمة بشكل يحقق مصلحة الشعب الغيني.وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البورندي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أننا نعمل في إطار الاتحاد الإفريقي ومجلس السلم والأمن لاتخاذ الإجراءات الملائمة لمواجهة هذه الظروف، ونعمل في إطار إفريقي جامع للخروج من هذه الأزمة واستقرار الأوضاع، مؤكدًا أن أي اضطراب يكون له تأثيرات ممتدة ومجال لمزيد من الضغوط من التنظيمات الإرهابية وعدم الوفاء باحتياجات الشعب ووجود حالة من عدم الرضا.