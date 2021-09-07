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وزارة الثقافة تطلق مسابقة بحثية عن "ابن خلدون" من خلال الإنتاج الثقافي في إطار عام الثقافة المصرية التونسية

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
الفجر الفني


في ضوء إعلان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفخامة الرئيس قيس بن سعيد رئيس الجمهورية التونسية عام 2021 – 2022 عاماً للثقافة المصرية التونسية.

وتحت رعاية الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، أعلن قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال عن إطلاق مسابقة بحثية حول أعمال "ابن خلدون" التونسي الأصل والذي أمضى جزءاً كبيراً من حياته في مصر.

تقام المسابقة من خلال مكتبة القاهرة الكبرى التابعة للإنتاج الثقافي، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والمسابقة موجهة للباحثين والمهتمين في كل من مصر وتونس في المجالات البحثية التالية:

تكون محاور المسابقة، وفقاً لما يلي:

- الواقع العربي في كتابات ابن خلدون.

- الفكر الاستشرافي في فلسفة ابن خلدون.

- قراءة تحليلية في مقدمة ابن خلدون.

- أثر ابن خلدون في تأسيس علم الاجتماع، وامتداد فكره إلى الغرب.

شروط المسابقة:

- أن يكون المتقدم مصري أو تونسي الجنسية.

- ألا يقل عدد كلمات البحث عن 10 آلاف كلمة، ولا تزيد عن 15 ألف كلمة.

- الالتزام بقواعد البحث العلمي، وخاصة فيما يتعلق بالمراجع العلمية.

- تكتب الأبحاث على الكومبيوتر، بنط 14، والعناوين بنط 16.

- يقدم الباحث ملخص للبحث في حدود 500 كلمة يتضمن موضوع البحث وخطته.

- ترسل الأعمال على البريد الإلكتروني

- آخر موعد لقبول الأبحاث 15 نوفمبر 2021.


الجوائز:

- جائزة أولى قدرها عشرة آلاف جنيهاً. 

 جائزة ثانية قدرها سبعة آلاف جنيهاً. 

- جائزة ثالثة قدرها خمسة آلاف جنيهاً. 

- تطبع الأعمال الفائزة في كتيب خاص بالمسابقة.

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