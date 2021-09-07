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بالأسماء.. تعرف على جهاز منتخب مصر الأقرب لتولي المسئولية

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 03:00 م
فينجادا
فينجادا
هيثم حبيب
قضية هامة تشغل الشارع الرياضى خلال الـ24 ساعة الماضية وهى من سيتولى قيادة منتخب مصر خلفا لحسام البدرى والذى تم توجيه الشكر له أمس عقب لقاء مصر والجابون بتصفيات كأس العالم والذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

وعلمت مصادرنا من داخل إتحاد الكرة أنه تم الإستقرار بشكل شبه نهائى على أن يتولى البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفنى للإتحاد المصرى حاليا قيادة المنتخب المصرى فى الفترة المقبلة.

كما علمنا أيضا أنه تم الإستقرار على أن يضم الجهاز الفنى للمنتخب المصرى بقيادة فينجادا كلا من ضياء السيد مدربا عاما وعصام الحضرى مدربا لحراس المرمى.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يحتل حاليا صدارة مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد 4 نقاط أمام ليببا صاحبة المركز الثانى برصيد 3 نقاط ثم الجابون بنقطة وحيدة تليها أنجولا دون رصيد من النقاط حيث من المقرر أن يلاقى منتخب أنجولا اليوم ضيفه منتخب ليبيا فى ختام الجولة الثانية للمجموعة.

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر مصر فينجادا حسام البدري

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