تركيب ماكينات دفع إلكتروني في المتحف المصري بالتحرير

يستعد المتحف المصري في التحرير خلال الأيام القليلة القادمة لتشغيل ماكينات الدفع الإلكتروني لتذاكر دخول المتحف والتي سوف تحل محل نظام دفع التذاكر يدويا، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي.





وتفقد وزير السياحة والآثار المتحف للوقوف على الموقف التنفيذي لهذه الأعمال وآخر مستجدات مشروع تطوير خدمات الزائرين به، و رافقه خلال الزيارة صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير والدكتور خالد شريف مستشار الوزير للتحول الرقمي.





وأوضحت عبد الرازق أنه حاليًا جاري استكمال أعمال التطوير طبقًا لرؤية لجنة تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف والتي تشمل تزويد المتحف بلوحات إرشادية عند المداخل، ووضع سلات للمهملات في الحديقة وداخل المتحف بنظام إعادة التدوير ومقاعد للزائرين و تطوير دورات المياه، بالإضافة الى بعض الأعمال المتعلقة بإتاحة الزيارة لذوي الهمم من خلال عمل ممرات ميسره لهم تسمح بمرور الكراسي المخصصة لهم بسهولة.



