Advertisements

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
توصل مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، لاتفاق مع المدير الفني السابق للنادي الأهلي، لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد.

وبات الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للنادي الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي والنجم الساحلي، قريبًا من قيادة الفريق البورسعيدي بعد المفاوضات الأخيرة بين الطرفين.

ويأتي اقتراب جاريدو من قيادة المصري البورسعيدي، خاصةً بعد رحيل علي ماهر المدير الفني السابق، بسبب عدم تنفيذ شروطه من أجل تجديد تعاقده.

ووقع ماهر بصفة رسمية خلال الساعات القليلة الماضية، على عقود تدريب نادي فيوتشر إف سي الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يقود جاريدو الفريق البورسعيدي، في منافسات كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية" للموسم الجديد.

أخبار تهمك

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ حوالي 15 ساعة

بالأسماء.. تعرف على جهاز منتخب مصر الأقرب لتولي المسئولية

منذ ساعة و نصف

توضيح عاجل من الأهلي حول صفقات الفريق 2021

منذ حوالي 3 ساعات

"الفجر" يكشف ملامح جهاز فينجادا مع منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. الصور الأولى من خطوبة نور عمرو دياب

منذ أقل من ساعة

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص- الزمالك يحصل على توقيع صفقتي الموسم ويكشف موقف قائد المنتخب

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة الزمالك الجديدة تتواجد في مقر القلعة البيضاء للمرة الأولى

منذ ساعة

بأمر موسيماني.. الأهلي يقرر إعارة لاعبه إلى سيراميكا كليوباترا

منذ 34 دقيقة

عاجل.. سيراميكا كليوباترا ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

منذ ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يستقر على بيع نجم الفريق

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. أول قرار من الأهلي مع مصطفي البدري

منذ حوالي 14 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:30 م

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

بأمر موسيماني.. الأهلي يقرر إعارة لاعبه إلى سيراميكا كليوباترا

04:00 م

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

12:00 م

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

11:00 ص

بالأسماء.. تعرف على جهاز منتخب مصر الأقرب لتولي المسئولية

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements