عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

توصل مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، لاتفاق مع المدير الفني السابق للنادي الأهلي، لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد.





وبات الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للنادي الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي والنجم الساحلي، قريبًا من قيادة الفريق البورسعيدي بعد المفاوضات الأخيرة بين الطرفين.





ويأتي اقتراب جاريدو من قيادة المصري البورسعيدي، خاصةً بعد رحيل علي ماهر المدير الفني السابق، بسبب عدم تنفيذ شروطه من أجل تجديد تعاقده.





ووقع ماهر بصفة رسمية خلال الساعات القليلة الماضية، على عقود تدريب نادي فيوتشر إف سي الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري الممتاز.





ومن المنتظر أن يقود جاريدو الفريق البورسعيدي، في منافسات كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية" للموسم الجديد.