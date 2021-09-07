الخريف على الأبواب.. 7 نصائح لتفادي أمراضه

مع التغير المستمر في الأحوال الجوية، بدأ المصريين في الاستعداد لفصل الخريف بالاهتمام بصحتهم حتى لا يصابون بأية أمراض خاصة بهذا الفصل الذي يبدأ خلال الأسابيع المقبلة مع نهاية شهر سبتمبر.



يبدأ فصل الخريف بدايةً من يوم 22 أو 23 سبتمبر ويتوقف ذلك على حسابات فلكية معقدة، حيث يقر علماء الفلك كل سنة متى البداية الفعلية للفصول باليوم والساعة والثانية بدراسة سنوية قبل حلول الفصول، ويستمر فصل الخريف 89 يوم تقريبًا حتى يوم 20 أو 21 ديسمبر.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز النصائح التي يمكن الاعتماد عليها من أجل التعامل مع أمراض فصل الخريف:



1.يفضل ارتداء نظارات بشكل مستمر خارج المنزل للتقليل من مشكلات العين ودخول الأتربة بها، وكذلك استبدال العدسات اللاصقة بالنظارات الطبية.



2.يجب تناول مصل الإنفلونزا المتوافر في الصيدليات، أو بعض عيادات الأطباء أو المصل واللقاح، فهو يساعد على تجنب نزلات البرد الموسمية التي تستمر طوال فصل الخريف وأحيانا تصل لفصل الشتاء.



3.لوقاية الجسم من الإصابة بالبرد والحساسية، يجب الحرص على تناول المشروباتالمدرة للبول، مثل الزنجبيل، النعناع والقرنفل، والتي تساعد الجهاز المناعي على مقاومة الإصابة بالفيروسات الموسمية في فصل الخريف.



4.يجب الاهتمام بتناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى، حيث انها تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى ووقايته من الأمراض والعدوى.



5.يجب الاكثار من تناول الخضروات والفواكه بدلا من الوجبات الجاهزة والدسمة، والإكثار من تناول الاعشاب الطبيعية مثل الينسون والبابونج والزنجبيل وغيرها من السوائل التى تعزز صحة الجهاز التنفسى وتحد من خطر الاصابة بالفيروسات.



6.يجب على مرضى الالتهاب الرئوي عدم التواجد في أماكن مزدحمة ويفضل البقاء في المنزل والخروج في حالة الضرورة.



7.يجب استخدام الكمامات عند التواجد فى أماكن مزدحمة، وعند التعرض لهواء ملوث خاصة بالأتربة، أو التعامل مع مرضى بالتهابات تنفسية.