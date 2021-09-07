"الخليجية الكندية" تتصدر الأسهم المتراجعة بالبورصة المصرية اليوم بنسبة 19.9%









أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي للمؤشرات رابحة نحو 5.8 مليار جنيه ، وتصدر سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري بنسبة 19.98%، ليغلق على مستوى 35.96 جنيه للسهم ، يليه سهم الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية بنسبة تراجع بلغت 18.35% ليغلق على مستوى 25.36 جنيه .

وجاء بالترتيب الثالث سهم العرفة للاستثمارات والاستشارات بنسبة تراجع بلغت 8.20 % ليغلق على 0.112 جنيه للسهم، ثم سهم أميرال للإستثمار العقاري بنسبة 6.7% وبسعر 5.5 جنيه ، وأخيراً سهم العقارية للبنوك الوطنية والتنمية بنسبة 5.8% وبسعر 63.5 جنيه.





وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23%، ليغلق عند مستوى 11089 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 2396 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 13420 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4330 نقطة.