مدرب إنجلترا: كأس العالم سيفقد بريقه في هذه الحالة

قال جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا، إنه منفتح على مقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بإقامة كأس العالم كل عامين بدلا من 4، رغم أنه يعتقد أن البطولة قد تفقد بعض بريقها إذا تم تطبيق هذه الفكرة.





وفي مايو أيار الماضي صوت مجلس الفيفا لصالح إجراء دراسة جدوى بشأن إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين، رغم أن هذا المقترح واجه معارضة من الاتحاد الأوروبي (اليويفا) والأندية الكبيرة في القارة.





وقال مدرب إنجلترا صاحب الـ51 عامًا، إنه التقى مع أرسين فينجر مدير التطوير بالاتحاد الدولي لمناقشة هذا المقترح.





وأضاف ساوثجيت: "أنا شخص تقليدي بطبعي وأشعر أن كأس العالم قد تفقد بعض جاذبيتها إذا تم تطبيق الفكرة، لأن إقامة البطولة على فترات بعيدة تجعل الناس أكثر حرصا على متابعتها".





وأتم مدرب إنجلترا: "لكني أتفهم أيضا أن أي لاعب أصيب قبل كأس العالم ربما ينتظر 8 سنوات كاملة للحصول على فرصة المشاركة وهو أمر صعب للغاية".



