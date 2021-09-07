المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي لخطفهم مواطن فى القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار خالد الشباسي رئيس المحكمة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ضد تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص يتزعمه محامي ورجل أعمال "مقاول"، لخطفهم أحد المواطنين وتعذيبه وهتك عرضه، وتصويره تصويرا خادشا للحياء، وتوقيعه على مجموعة من الشيكات وإيصالات الأمانة.



وترجع تفاصيل القضية إلى وجود خلاف بين محامي وشقيقه من رجال الأعمال يمتلك إحدى شركات المقاولات، وبين أحد الأشخاص الذي دفع مقدم شقة بالشركة، وحدث الخلاف بينهم على التشطيبات المتفق عليها بالوحدة، ما دفع المجني عليه بتقديم شكاوى بمجلس مدينة بنها والرقابة الإدارية والجهات الرسمية، بأنهم انتهوا من أعمال البناء بدون ترخيص ودون توصيل للمرافق.



وخطط المتهمون لخطفه عن طريق انتحال صفة ضباط بحجة أنه مطلوب ضبطه، واستوقفوه أمام منزله ووضعوه بالسيارة، وانتقلوا به لقطعة أرض فضاء وتناوبوا عليه بالضرب والاعتداء، وجردوه من ملابسه وقاموا بتصويره بأوضاع غير لائقة، وحصلوا على توقيعه على عدد من الشيكات وإيصالات الأمانة.