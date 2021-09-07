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شاهد.. الصور الأولى من خطوبة نور عمرو دياب

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 03:39 م
بوابة الفجر
نور طلعت

نشرت نور، ابنه الهضبة عمرو دياب، صور جديدة من خطوبتها على الشاب كيران وودوارد و هو بريطانى من أصول إفريقية تحديداً من غانا، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 
و يعمل كيران، مدرب لياقة بدنية وملاكمة، كما يحترف التصوير، ومن المفترض أن تنتقل نور  للعيش معه فى جنوب لندن الأيام المقبلة، فور الانتهاء من تحضيرات حفل الزواج. 

وفي سياق آخر أعلن الهضبة عمرو دياب، منذ قليل عن إطلاق خط أزيائه الجديد الذي يحمل علامة ٣٤ وذلك عبر تطبيق أمازون.

ونشر عمرو، صورة جديدة له على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها قائلاً:"رسميًا، تم إطلاق كوليكشن 34 الخاص بي".

وقد نشر  دياب، أمس صورة عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام حيث ظهر فيها مرتديا "تي شيرت"
يحمل صورته وعبارة thirty –four .
 
يذكر أن عمرو دياب أعلن منذ فترة عن إطلاق خط أزياء خاص به يحمل إسم "34" وذلك بعد أن أطلق مطلع هذا العام عطره الخاص والذي يحمل نفس الإسم.

وتتسم تصميمات خط أزياء 34 بلمسات أنيقة وبسيطة وتعبر عن روح الشباب التي يتمتع بها النجم الكبير عمرو دياب، وفي مرحلة تطوير الأزياء تم الاعتماد على أنسجه مستوردة من شمال إيطاليا، لتماثل نعومةوجودة المنتجات العالمية في عالم الأزياء.
 
أما خط النظارات الشمسية، تم استخدام التيتانيوم من اليابان، كمادة أساسية في التصنيع، لتوفير النظارات الأخف وزنا في العالم، وسوف يتم استخدام مواد خام تضاهي وتماثل كبري العلامات التجارية، لتأكيد وتمثيل مكانة عمرو دياب العالمية.
 
وقال عمرو دياب في بيان صحفي سابق حول خط أزيائه : "الجيل الجديد هم أول اهتمامي، لقد حرصت مع فريق العمل على تقديم منتجات تليق بجيل الشباب وتضاهي المنتجات العالمية وبأسعار أقل بكثير، أشعر بالفخر أن جزء كبير من هذه المنتجات يتم تصنيعه في مصر وبمواصفات عالمية".
شاهد.. الصور الأولى من خطوبة نور عمرو دياب
شاهد.. الصور الأولى من خطوبة نور عمرو دياب
شاهد.. الصور الأولى من خطوبة نور عمرو دياب
شاهد.. الصور الأولى من خطوبة نور عمرو دياب

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