آخرها تطوير ميناء الإسكندرية الكبير.. أبرز مشاريع أطلقها السيسي خلال 2021

بالرغم من التحديات التي تطرحها أزمة الديون التي خلفتها الأنظمة السابقة، والأزمة التي فرضتها جائحة كورونا بداية العام الماضي، إلا أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي يواصل إطلاق واستكمال المشروعات التي ابتداها منذ توليه الحكم في عام 2014، والتي تعود بأكبر قدر من الإستفادة للمواطن المصري وتحقق نهضة حقيقية في الداخل والخارج.





من هنا ترصد "الفجر" أهم المشاريع التي أطلقها الرئيس السيسي عام 2021:



مشروع " هيئة ميناء الأسكندرية "





على مدار الأعوام السايبقة تم تنفيذ عشرات المشروعات، لرفع كفاءة ميناء الأسكندرية حيث يشكل ذلك الميناء 60% من حركة التجارة المصرية، وتسعى الدولة لجعله المنفذ الرائد في منطقة الشرق الأوسط من خلال تلك المشروعات التي شملت عدة جوانب، وكان من أبرزها مشروع رفع القذف الميكانيكي وتصليح السفن في الميناء، ومشروع تعلية الأسوار الجمركية والذي تخطت تكلفته 11 مليون جنيه.





مشروع " القطار الكهربائي السريع الذي يصل العين السخنة بالعلمين":

• أول خط بالمرحلة الأولى يمتد من «العين السخنة حتى العلمين الجديدة» ويربط مدن العاصمة الإدارية و6 أكتوبر والإسكندرية وبرج العرب والحمام.





• الخط الثانى يمتد من 6 أكتوبر وحتى الأقصر







مشروع الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية:

مشروعات "النقل لصيانة ورفع كفاءة السكك الحديدية":

إنجاز المرحلة الثانية من مشروع " تأهيل وتبطين الترع":





حيث يعد قطاع الزراعة وما يلحق به من أنشطة إنتاج حيواني وداجني وسمكي المصدر الأساسي للغذاء ولمدخلات القطاع الصناعي.





وبانتهاء 2020 تم تنفيذ المرحلة الأولى بأطوال 7 آلاف كم، وبتكلفة إجمالية 17،5 مليار جنيه، وجاري تأهيل وتبطين ترع بأطوال 4000 كم، بما يمثل 75% من إجمالي الأطوال الواردة بالمشروع، وبتكلفة 12،1 مليار جنيه.





مشىروع " تنمية الثروة السمكية ببحيرة البرلس":





ومن أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن خطة 2021، والمتوقع افتتاحها خلال العامين المقبلين مشروع هيئة ميناء الأسكندرية.تكلفته 6 مليار جنيه ويتم بالتعاون مع الشركة الصينية للموانئ، ويتمثل المشروع في تحديث الأرصفة البحرية بالميناء من 55 وحتى 62، وإنشاء 3 كباري أعلى هاويس المالح والذي يربط بين ميناء الإسكندرية وترعة النوبارية، وإنشاء المنطقة اللوجيستية وربط الميناء بالطريق الدولى الساحلي، بهدف وضع الميناء على الخريطة التجارية والسياحية العالمية.الهدف منه انشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية بالأرصفة من 55 وحتى 62، وإمكانية نقل الحاويات عبر الصنادل النهرية ( البارجات ) والذي سيسمح بعد تنفيذ تلك الكباري بمرور صنادل بحمولة 2 رصة من الحاويات، وذلك لرفع طاقة التداول في الموانئ المصرية لتتناسب مع حركة التجارة العالمية في مختلف أنواع البضائع، والذي بدوره يجذب المستثمر الأجنبي.تكلفته تتجاوز الـ100 مليار دولار، ويتمثل في إنشاء شبكة قطارات كهربية سريعة تتضمن 7 خطوط وتمتد بأطوال 2000 كيلومتر، ومن المقرر تنفيذه على مرحلتين، الأولى تشمل 5 خطوط بأطوال 1975 كيلومتر وتكلفة 22،7 مليار دولار، والثانية مستقبلية وتشمل خطين بأطوال 670 كيلومتر وتكلفتها 8،2 مليار دولار.•الخط الثالث من الأقصر حتى الغردقة• الخط الرابع يمتد من الأقصر حتى أسوان• الخط الخامس يمتد من العلمين الجديدة حتى مرسى مطروح•الخط السادس ويدخل ضمن المرحلة الثانية المستقبلية من شبكة القطارات السريعة ويمتد من العين السخنة حتى الغردقةوالهدف منه تخفيف الزحام بمختلف مناطق الجمهورية، وتقديم خدمة أوروبية للمسافر بالإضافة إلى تقليصالوقت الذي سيستغرقه المسافر.تعد القاهرة عاصمة مصر وتتضمن الأحياء العمرانية ذات القيمة التاريخية بالإضافة إلى الحضارة الإسلامية المتمثلة في مناطق العاصمة مسجد الحاكم، وباب زويلة، وحارة الروم، ودرب اللبانة، والفسطاط، ومسجد الحسين، والأزهرويجري الآن ترميمها من خلال ذلك المشروع، البالغ تكلفته الإجمالية 30 مليار جنية.ويتمثل المشروع في الترميم وإعادة الاستخدام، وإزالة العشوئيات وإحياء النسيج العمراني التاريخي لمناطق العاصمة، مع إجراء حصر للأنشطة غير الملائمة لطبيعتها التاريخية، وتخصيص أماكن بديلة لها، أو تشجيعها على تغيير النشاط، وإلى جانب تأهيل الأحياء العمرانية ذات القيمة التاريخية، إعادة استخدامها بالشكل المناسب لها.والهدف منه القضاء على التشوه العمراني والإهمال الذي لحق بالقاهرة خلال السنوات الأخيرة، والمرحلة الجارية من المشروع تستهدف الأحياء ذات القيمة التاريخية ومن المقرر إستكمال المشروع خلال السنوات القادمة من رؤية مصر 2030.ويعد قطاع النقل من أصعب القطاعات والتي لاقت تهاونًا كبيرًا من قبل الأنظمة السابقة، ويحتاج جهد كبير من قبل وزارة النقل لتجديده وصيانته، تلك الجهود متمثلة في المشروع الحاليوالذي يتمثل في تحديث السكك الحديدية وإنشاء شركات الورش المختلفة (إنشاء شركة لإدارة وتشغيل نقل البضائع – إنشاء شركة لإدارة وتشغيل القطارات السياحية – إنشاء شركة للخدمات المتكاملة – أنشاء شركة للنقل المتميز ( قطارات تالجو – العربات المكيفة الروسي) – إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات الركاب _ إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات البضائع – إنشاء شركة جديدة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات الجديدة – إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات بالتبين – مشاركة شركة ايرتراك في اعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية – إنشاء شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية).ويهدف المشروع إلى الإرتقاء بمرافق السكك الحديدية من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص في المشاركة في إنشاء الشركات السابق ذكرها، لإدارة وتشغيل ورفع جودة مرافق السكك الحديدية وبالاشتراك مع مكاتب استشارية دولية ومشغلين دوليين.ويتمثل في تأهيل وتبطين ترع بأطوال إجمالية حوالي 20 ألف کم في مختلف محافظات الجمهورية.والهدف منه حسب رؤية وزيرة التخطيط ومحاسب الشعب والنواب، تحقيق وفر مائي قدره حوالي 5 مليار متر مكعب، لمساعدة قطاع الزراعة المحلية.ومن المقرر استكمال المشروع بتكلفة إجمالية 68،18 مليار جنية بنهاية العام2022- 2023.تعتبر بحيرة البرلس ثانى أكبر البحيرات الطبيعية فى مصر، وتبلغ مساحتها حوالي 108 آلاف فدان، وتقع فى محافظة كفر الشيخ، ولها دور كبير فى استقبال الطيور البرية المهاجرة، وأعلنت كمحمية طبيعية عام 1998، وبها 28 جزيرة يعيش عليها بعض الصيادين، وعدد من الأهالى.ووفق مبادرة الرئيس السيسي بالاهتمام بالثروة السمكية بالبحيرات وزيادة الإنتاج، تقوم الإدارة العامة للمشروعات بوسط الدلتا بأعمال التطهير حاليا في منطقة النقعة ببحيرة البرلس، كما تقوم بمجهود لإزالة مخلفات إنشاء الحوش والسدود والصيد الجائر بالاشتراك مع وزارة الداخلية ممثلةً في شرطة المسطحات بالبرلس.كما تم وضع خطة لتنمية الثروة السمكية وزيادة المخزون السمكي بالبحيرات، فتم القاء 73 مليون وحدة زريعة بجميع البحيرات المنتشرة في مصر، ومنهم بحيرة البرلس.