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بأمر موسيماني.. الأهلي يقرر إعارة لاعبه إلى سيراميكا كليوباترا

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 04:00 م
موسيماني
موسيماني
محمد الصو
بات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قريبا من الرحيل إلى سيراميكا كليوباترا، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتوصل سيراميكا كليوباترا إلى اتفاق مع المارد الأحمر من أجل الحصول على توقيع محمد عبدالمنعم "كامبوس"، بالموسم الجديد.

وكان كامبوس أنهى إعارته إلى فريق سموحة السكندري بالموسم الماضي، ولكنه لم يتم حسم موقفه من العودة للقلعة الحمراء.

ورحب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر، في رحيل اللاعب مرة أخرى على سبيل الإعارة، من أجل اكتساب المزيد من الخبرات قبل عودته.

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