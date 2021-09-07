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الأكاديمية البحرية: حلمنا بالتكامل بين الموانئ المصرية وتحقق (فيديو)

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 03:44 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور أكرم سليمان، عميد معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية البحرية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لميناء الإسكندرية اليوم تاريخية، ودفعة كبيرة جدًا، منوهًا بأننا لم نشهد زيارة بهذا الحجم لميناء الإسكندرية منذ سنوات طويلة.

زيارة السيسي لميناء الإسكندرية تاريخية 
وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن التكامل بين الموانئ المصرية وجميع المشروعات داخلها كان حلم، منوهًا بأن تطوير ميناء الإسكندرية يتم الحديث عنه منذ أكثر من 10 سنوات، وأصبح واقع في شهور.

توفير فرص عمل للشباب بالموانئ 
وتابع عميد معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية البحرية، أن الشباب في فترة من الفترات كان دائمًا يبحث عن فرص عمل وبارقة أمل، واليوم يعد جائحة كورونا والتطور الكبير الذي حدث في العالم أجمع، أصبح توفير شباب مؤهل قادرة على التعامل مع التكنولوجية الحديثة أمر هام جدًا، وأن دور المعهد توفير كوادر شباب للعمل بالموانئ ويركز على المعلومات والمهارات اليدوية والفنية والتعامل مع الحاسب الألي وسلوك الشخص من احترام العمل والعمل الجماعي، مؤكدًا أن الموانئ شيء عالمي ومن يعمل بها يجب أن يكون على نفس المستوى، منوهًا إلى أن المعهد يوفر فرص تدريب لشباب من المصريين ليصبحوا قادرين على الاستفادة القصوى.

الكلمات المفتاحية

مصر الموانئ المصرية السيسي الأكاديمية البحرية

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