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في 5 محافظات.. خريطة قوافل "حياة كريمة" لعلاج المصريين

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 03:50 م
بوابة الفجر
محمد عوده
تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا لقطاع الصحة، باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية، نظرا لارتباطه بحياة المصريين وصحتهم.

ومن بين مظاهر الاهتمام المصري بقطاع الصحة، سعي الحكومة، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، لتنفيذ خطط الدولة لتطوير المستشفيات القائمة، والارتقاء بها، إلى جانب التوسع في إقامة المستشفيات الجديدة، وخصوصا في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وتأتي تحركات الحكومة في هذا الشأن، متماشية مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستراتيجية الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري في مختلف المجالات.

وتقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ عدد من المبادرات التي يدشنها الرئيس السيسي في مجال الصحة، والتي يأتي في مقدمتها مبادرة "100 مليون صحة"، ومبادرة "حياة كريمة"، وغيرها من المبادرات التي تستهدف توقيع الكشف على المصريين وعلاجهم بالمجان.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" خريطة القوافل الطبية المجانية التي دشنتها وزارة الصحة والسكان، والتي انطلقت في 5 محافظات، اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى غدا الأربعاء ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة":

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 5 قوافل طبية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" في 5 محافظات، يومي الثلاثاء والأربعاء 7، و8 سبتمبر الحالي، للكشف على المواطنين، في مختلف التخصصات الطبية، وعلاجهم بالمجان.

وتشمل القوافل الطبية عددا من التخصصات، هي: النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل، وتستهدف محافظات الجيزة، وأسيوط، والقليوبية، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، على النحو التالي:

- القبابات، مركز أطفيح، بمحافظة الجيزة.

- الجاولي، مركز منفلوط، بمحافظة أسيوط.

- البقاشين، مركز كفر شكر، بمحافظة القليوبية.

- مرسى علم، بمحافظة البحر الأحمر.

- البشندي، مركز بلاط، بمحافظة الوادي الجديد.

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