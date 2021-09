تحت رعاية وزارة الثقافة.. إطلاق المهرجان الفني والثقافي الدولي "هي الفنون She Arts " للمرة الأولي في مصر

ويضم عدد من الفنون كالموسيقى والعروض الراقصة والفنون البصرية وورش العمل والأنشطة الثقافية الشعبية لكل بلد، ونهدف من إقامة هذا الحدث في المقام الأول العمل على توفير ساحة للفنانات من جميع أنحاء العالم لعرض الفنون الخاصة بهم وتبادل الخبرات وكذلك لإلهام الأخريات وتشجعهم للعمل في المجال الثقافي بشكل عام وفي مجال الفنون بشكل خاص، وكذلك نشر الوعي وخلق بيئة مناسبة من أجل الترويج للفن والثقافة بشكل عام في احتفالية خاصة من ولاجل المرأة، حيث أن الفنون موجودة لدي النساء بمختلف اتجاهاتهم وثقافتهم وخلفيتهم.



وأضافت قناوي: "من قديم الزمان وحتى وقتنا الحالي، كانت النساء جزء لا يتجزأ من الفن والثقافة بطرق عديدة ومؤثرة، لقد كانت المرأة مبدعة ومبتكرة وساهمت بشكل كبير في العديد من التعبيرات الفنية، ومع ذلك العديد من النساء والفنانات اللاتي تستهدفن القضايا النسوية حول العالم ليس لديهم الدعم والموارد الكافية للتعبير عن أنفسهن ويعتمدون فقط على موارد محدودة وليس لديهم الموارد المتاحة التي تستهدفهم وأيضا لا يعرفون عن بعضهم البعض بالقدر الكافي، ونسعى من وراء هذا الحدث خلق مساحة للفنانات لمشاركة قصصهم عبر الفنون، ونشر المعرفة وتعزيز المفهوم العام عن النساء اللواتي يسعين لجعل الفن وظيفتهم، مع الترويج لأعمال الفنانات ومشاريع الفنون النسوية وتوفير فرصة للفنانات للتعاون الدولي فيما بينهم في المستقبل ومقابلة بعضهم البعض والترويج لأعمالهن والتعبير عن أنفسهن.



هذا وتضم الاحتفالية مشاركة عدد كبير من الفرق والفنانات حيث يشارك من مصر الفنانات نسمة محجوب، إيمي سلطان، مريم ناعوم، نوران أبو طالب وفرقة عازفات الهارب المصريات وفرقة فبريكا بقيادة نيفين علوبه ومريم صالح وعازفة البيانو هبه سليمان وفريق نبض لعازفة الإيقاع صابرين الحسامي وفرقة هواه رقص الفلكلور من خريجي االجامعة الأمريكية ، كما يشارك من الخارج الفنانة انجيلكا رشيمونت من فرنسا و بدعم من المركز الثقافي الفرنسي بعرض هيب هوب وجاسمينا هوجونيت من سويسرا وبدعم من المؤسسة الثقافية السويسرية بالقاهرة بعرض رباعي رقص معاصر وسوزان ترافسوس من البرتغال وبدعم من سفارة البرتغال وبانة من فلسطين بعروض موسيقية ، وتضم الاحتفالية عروض موسيقية وعروض راقصة ورش عمل موسيقية وورش عمل رقص معاصر وهيب هوب وأيضاً مسابقة موسيقية للفنانات الناشئات مع تقديم منصات متنوعة ومتعددة للفنانات تضمن عرض إبداعاتهم الفنية التي تستهدف النساء.

يقام أكبر مهرجان فني وثقافي دولي على أرض مصر تحت عنوان "هي الفنون She Arts" والذي يضم إبداعات فنية متنوعة لفنانات من جميع أنحاء العالم في برنامج متنوع يهدف لتواصلهم ومشاركة تجاربهم ويصطحب الجمهور في عالم من الفن والإبداع، ويقام هذا الحدث الفني تحت رعاية وزارة الثقافة في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر القادم بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.وقالت نيفين قناوي المؤسس والمدير لمبادرة She Arts هي الفنون": "يعد She Arts حدث فني وثقافي دولي يجمع فنانات من دول العالم المختلفة ومنها مصر وسويسرا والبرتغال وفرنسا وفلسطين.