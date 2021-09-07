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للمرافعة.. تأجيل محاكمة 22 متهما باللجان النوعية في حلوان لـ19 سبتمبر

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 03:55 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 22 متهم من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840  لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، وذلك لجلسة 19 سبتمبر الجاري لمرافعة النيابة العامة والدفاع الحاضر عن المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود محمد وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي

جاءت أحداث القضية على إثر فض اعتصام رابعة وفض اعتصام النهضة وقام المتهمين فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة، فنسبت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون كما اتهمتهم بالقتل والخطف والتعذيب لاحد المواطنين بإدعاء تعاونه مع الأجهزة الأمنية ضدهم.

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