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قيادي بالمجلس الانتقالي لـ"الفجر": يوجد تواطؤ بين الحوثي والإخوان.. والحل السياسي هو الأقرب لأزمة اليمن (حوار)

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 03:48 م
عبدالناصر محمد علي الطبقي
عبدالناصر محمد علي الطبقي
الشحات غريب
◄جرائم الحوثي في مستمرة وترتكب كل يوم جرائم عديدة
◄  الحل السياسي هو الأقرب والشواهد كثيرة جداً
◄لن يختلف دور المبعوث الأممي الأخير عن أسلافه
◄القضيه الجنوبية قضيه شعب ووطن
◄القضية الجنوبية قضية عادلة يلتف حولها شعب بأكمله وسيستمر هذا النضال 
◄هناك تواطؤ وتنسيق غير معلن بين الاخوان والحوثي

قال عبدالناصر محمد علي الطبقي رئيس المجلس الانتقالي مديرية جحاف بمحافظة الضالع جنوب اليمن، إن هناك تواطؤ وتنسيق غير معلن بين الإخوان والحوثي وهذا ليس خافيا على أحد.

وأضاف الطبقي في حوار خاص لـ"الفجر"، بالنسبه لجرائم الحوثي  في مستمرة وترتكب كل يوم جرائم والتي كان آخرها ماحدث من اعتداء آثم على قاعدة العند وتبعها مطار أبها.

وإليكم نص الحوار:-

◄هل تواطؤ الإخوان مع  ميليشيا الحوثي في حادث قاعدة العند الأخيرة؟

بكل تاكيد هناك تواطؤ وتنسيق غير معلن بين الاخوان والحوثي وهذا ليس خافيا على أحد وهناك تصريحات معلنه وللقنوات الفضائة لأحد قادة حزب الاصلاح اليمني حول هذا الأمر.
 

◄حدثني حول جرائم الحوثي المستمرة  وخاصة استهداف السعودية والمطارات؟

بالنسبه لجرائم الحوثي في مستمرة وترتكب كل يوم وآخرها ماحدث من جريمة واعتداء آثم على قاعده العند وتبعها مطار أبها وهي مدانة من قبل دول عديدة بسبب جرائمها.


◄ أيهما الأقرب لحل الأزمة اليمنية .. الحلول السياسية أم العسكرية؟

الآن وبعد سبع سنوات من الحرب اعتقد أن الحل السياسي هو الأقرب، والشواهد كثيرة جداً.


◄حدثني حول التدخلات التركية والايرانية باليمن؟

التدخلات الإيرانية معلنة ومعروفة للجميع ماتقدمه من دعم للحوثي مكنته من الصمود إلى الآن من دعم عسكري وسياسي علني، فالسلاح بكل أنواعه يدخل إلى الحوثي باستمرار ومن منافذ  متعددة، وبالنسبه للتدخل التركي الذي يتمثل بدعم الاخوان المسلمين بمختلف الأوجه السياسية والمالية والأسلحة ايضا وعبر منافذ بحريه في شبوه وغيرها وهناك تنسيق تركي إيراني معروف بعدائه لدول التحالف.


◄بعد تعيين مبعوث أممي جديد لليمن.. هل ينجح في مهمته؟.. وكيف أفشل الحوثي مهمة الأمم المتحدة باليمن؟

إلى الآن ومنذ بدء مايسمى بالربيع العربي تواجد باليمن أربعه مبعوثين اممين هؤلاء المبعوثين المعروفه مهامهم لم يقدموا لليمن إلا الأزمات والحروب وليس الأمن والسلام والحلول، ولن يختلف دور المبعوث الأممي الأخير السويدي عن أسلافه الثلاثة ولسنا متفائلين بأن يأتي بحلول.


◄ كيف ترى القضية الجنوبية.. وتحركات المجلس الانتقالي؟

القضية الجنوبية قضيه شعب ووطن تعرض لفخ تاريخي بدخوله وحدة مع دولة لايوجد لديها أي مشروع عربي غير مشروع الظلمن ومنذ ذلك التاريخ المشؤوم إلى يومنا هذا وشعبنا يناضل ويكافح لاسترداد دولته ووطنه التي دخلت وحده شراكة وتحولت غلى وحتلال غاشم ، فالقضيه الجنوبيه قضية عادلة يلتف حولها شعب بأكمله وسيستمر هذا النضال إلى أن ينتصر شعبنا ويستعيد دولته بحدودها عام 90 باذن الله وكل مقومات انتصارها موجوده بعد أن أصبح المجلس الانتقالي الجنوبي حاملها السياسي المعترف به ويتحرك المجلس سياسيا بقيادة رئيس المجلس الانتقالي عيدورس الزبيدي بموجب التفويض الشعبي الممنوح له من شعب الحنوب.

الكلمات المفتاحية

تركيا ايران اليمن المجلس الانتقالي الحوثيين اخبار اليمن اتفاق الرياض

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